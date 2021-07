Võru noored leidsid järvepõhjast ankru

«Käisime poistega sukeldumas ja minu kaaslane lõi vette hüpates põlve ära,» kirjeldas Keven Johanson Tamula järve Juudi pargi kõrval asuval alal vees asjade otsa komistamist. Kuna nende seast üks sai juba viga, otsustas seltskond, et pahategija tuleb veest välja tuua. «Sealt hakkas järjest igasuguseid asju välja tulema – puulaudu ja metallijuppe,» rääkis Johanson.

Tema sõnul on välja toodud esemetest üks kindlasti isetehtud ankur, mis ilmselt pääses nööri otsast lahti ja jäigi järvepõhja. Raudtalad aga võivad pärineda vana raudtee aegadest. «Vene ajal läks gaasitehase juurest rong laadungiga järve äärde ja sealt ladustati see edasi paadile. Seal on isegi vana raudteesild ja ilmselt on pilliroos ka vanad rööpad, aga nii kaugele me ei ole läinud. Käime seal vahepeal huvi pärast,» rääkis Johanson.

Tema jaoks oli see esimene kord Tamula põhjast midagi kaldale tuua, kuid kohalikud noored on selles juba vilunud. «Noored poisid rohkem ise sukelduvad seal prillide ja akvalangiga ning toovad järvepõhjast asju välja,» lausus ta. Noorte sõnul on nad varem toonud veest välja ka lihtsalt kaotatud asju, näiteks rahakoti ja kõlari ning mitmed esemed on tänu poistele hiljem ka tagasi omanikeni jõudnud.

Veest välja toodud asjad jäid sukeldujatest kaldale maha. «Keegi muidugi neid minema pole viinud ja me ei oska ka ise nendega midagi peale hakata,» sõnas Johanson.

Põhja kontrollitakse vaid rannaalal

Võru abilinnapea Toomas Sarapuu on noorte tegevusest teadlik. «Isegi kiitsin neid, et nad asjad ikkagi veest välja tõid ja hea, et keegi viga ei saanud,» lausus ta. Ujumas käiakse tema sõnutsi igal pool ning kõiki kohti ei ole võimalik läbi kontrollida. See järve osa on ennekõike kalastusplatvorm ning seetõttu ei tee linnavalitsus seal ka põhjapuhastust. Ametliku rannaala aga kontrollib rannavalve üle iga hooaja algul.

Abilinnapea sõnul vestles ta poistega ning nad leppisid kokku, et ankru viivad noored ise ära. «Nad veel kiitlesid, et vanaraua hind on tõusnud,» ütles Sarapuu. Siiani pole poisid seda siiski teinud ning kui nad ikkagi ei soovi ankrut ise ära viia, kõrvaldab selle koos muu kraamiga taristuhaldus.

Tamula järves taolistele leidudele sattudes tuleks neist teatada linnavalitsuse infotelefonile ning sealt edasi saavad asjaga tegeleda ametnikud. Sarapuu sõnul selliseid teateid nendeni ka jõuab. Hiljuti leidsid inimesed teiselt poolt Tamula randa enda paadi ankurdamise käigus vana poi tüki. «Nad tõstsid selle kenasti rannale ja teatasid sellest linnapead, kes andis info minule edasi ja ma palusin inimestel meie osakonnast see jäätmejaama toimetada,» rääkis ta.