Lisaeelarvega eraldati 641 miljonit eurot, et leevendada ja elavdada tõsises pandeemiakriisis pihta saanud majandust ja valdkondi. Kaeti tervishoiu, haiglate ja kiirabi erakorralised kulud. Praegu, kui viiruse leviku ohutase on Eestis alles äsja taas rohelisest kollaseks muutunud, on seda ehk keeruline meenutada, aga veel kevadel oli valitsus sunnitud riigi päris lukku keerama, et nakkuskõver langusesse saada. Et majanduse toetamine piirangute ajal oli edukas, näitavad meie praeguse majanduskasvu näitajad, mis on üle viie protsendi ning naabritest märgatavalt suuremad.