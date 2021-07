Näituse pealkiri on just säärane konkreetsel põhjusel. Ulst jumaldab pihlakaid, mis lisaks imelisele välimusele ja tervisele kasulikele omadustele on oluline sümbol seto kultuuritraditsioonis ja uskumustes. Ja just seda Setomaa tema silmis kokkuvõtteks ongi: kodune ja väekas pika ajalooga maanurk nagu küps pihlakakobar, maratsäuk.