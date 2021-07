Suveteater näitab maanteemuuseumis pidu katku ajal

«Pidu katku ajal» on tempokas uurimus inimloomuse eripäradest kriisis. Kriisid on alati põhjustanud ühiskondade killustumist. Kunagi ei olda ühel meelel, miks läks valesti, kes on süüdi ja kuidas oleks kõige parem edasi minna. Ent seekordse pandeemia ajal ei suudeta kokku leppida isegi selles, mis on valesti. Sest me elame ajal, mil igaühel on oma tõde. Ajal, mil isegi kellegi suremise fakt seatakse kahtluse alla. Ajal, mil avastad, et sul on väga palju tuttavaid, kellel on tuttavaid, kes teavad väga lähedalt kedagi, kes oskab väga täpselt öelda, mis valesti on ja kust otsast probleemi lahendama peab. Tegelikult polegi küsimus enam ammu teadmistes, vaid usus. Ning uskmatutega ei argumenteerita, vaid sõditakse. Vahendeid valimata.