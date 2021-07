Noored ajaloohuvilised tutvusid Saaremaal viikingite eluga

Tänavune aasta on Saaremaal nimetatud viikingiaastaks, avatud on näitus ning toimuvad töötoad ja meresõidud. Juuli alguses külastasid Valga muuseumi huviringi noored Saaremaad ja Abruka saart, et saada juurde teadmisi viikingite laevamatuste kohta. Massmatuste laevaleiud Saaremaalt Salme alevikust on vanimad kogu maailmas.