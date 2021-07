Laagrisse jagus nii lusti kui ka tõsiseid teemasid

Sedapuhku kogunes Põlva koguduse korraldatud laagrisse Andre külla Peri vana koolimaja juurde ligi poolsada last ning paarkümmend täiskasvanut. Laagri peateemaks oli valitud «Loodud Jumalat teenima» ning sellest võrsusid palvuste, rühmatööde ja matkamängude alateemad. Neid aitasid mitmel moel lahti mõtestada nii Võru praostkonna vaimulikud Üllar Salumets, Urmas Nagel, Margit Lail ja Toomas Nigola kui ka pühapäevakoolide õpetajad Karin Kaunis, Teele Nigola, Salome Olenius ja Kirsi Vimpari koos abilistega.

«Et ükski inimlik plaan lõpuni kindel pole, said laagrilised kogeda kohe esimese päeva õhtul. Siis lõpetas mitu päeva kestnud kange kuumalaine äikesevihm, mis laagrilised algama pidanud lõkkeõhtu asemel koolimajja sisse sundisid,» kirjeldas Põlva Maarja koguduse sekretär Ave Mustimets.

«Paljud jäid majja ööbimagi, sest suur vihmasadu oli telgis olemise ebamugavaks muutnud. Meeleolul ei lastud siiski langeda ning toredaid tegevusi jagus ka nii. Tuleb tõdeda, et tubane koosolemine andis lastele hea võimaluse sõbrunemiseks,» rääkis Mustimets ja lisas, et laagrisse oli lapsi tulnud Põlvamaa, Võrumaa ja Tartu linna kogudustest ning paar last isegi Soomest.