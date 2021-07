Võrumaa lühiuudised

Luhamaa külamaja ehitusel jõuti sarikapeoni

Semuehituse projektijuhi Tomass Tuvikese sõnul on tänavu ehitamiseks küll keeruline aeg, kuid tänu tellija vastutulelikkusele ja headele sidemetele ehitusmaterjalide müüjatega sujub ikkagi kõik ladusalt. «Objekt võib valmida juba novembri lõpus, kuid tähtaeg on tegelikult järgmise aasta veebruaris.»

Tuvikene pajatas veel seiklustest, kuidas mõnd materjali oli vaja lausa mööda riiki taga ajada. «Kes ees, see mees,» võttis projektijuht kokku argitõdemuse materjalide broneerimise kohta, mida sel aastal palju on vaja läinud. «Puidu nõudlus on suurenenud, mistõttu tarneajad on muutunud pikemaks.»