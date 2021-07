Põlvamaa lühiuudised

Kiidjärve küla tähistas suurt juubelit

Kiidjärve külaseltsi juhatuse liige Krista Pikk lausus, et konkreetset ajalooürikut, kus Kiidjärvet esimest korda mainitud, talle teadaolevalt säilinud ei ole. «Teada on, et 1521. aastal küla esimest korda mainiti, aga millises ajaloo­ürikus, ei oska öelda,» tõdes ta.