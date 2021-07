Nälkjad valmistavad aiapidajatele peavalu

hkki Eestis juba 2008. aastal esmakordselt märgatud hispaania teetigusid leidub enim just rahvarohketes piirkondades, on võõrliigina sisse tulnud nälkjaid liikvel ka Kagu-Eestis. Tigude levilat kajastava keskkonnaameti kaardirakenduse järgi on neid piirkonnas kõige enam Valgamaal, eriti just Otepää kandis.