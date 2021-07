Vanemad inimesed ütlevad, et see kõik on juba kord olnud. Tõsi, pärast taasiseseisvumist oli meil ju ka Lätiga reaalne piirikontroll. Kaugemale Euroopasse, näiteks Soome või Rootsi reisimiseks tuli taotleda saatkonnast lausa sissesõiduluba ehk viisa. See käes, tuli piiril olla valmis andma selgitusi reisi eesmärgi kohta, ette näidata tagasisõidupilet ja sularaha, tõestamaks, et on millest elada.