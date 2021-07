Tannenberg rääkis, et kirjutamiskirg lõi välja siis, kui ta oma lastele muinasjutte jutustas. Toona oli see puhas lõbu. Järk-järgult said tema loomingust teada ka sõbrad. «Siis öeldi, et mida sa neid lugusid sahtlis hoiad: mine ja jaga inimestega,» naeris Tannenberg ja lisas, et kirjutamissoov jäigi teda saatma. «Tahtsin, et nendest juttudest midagi ka hinge jääks, et inimesed õpiksid sellest. Et pärast mind jääks minust ka midagi järele,» rõhutas Tannenberg ja tunnistas, et äsjane kõrge tunnustus tuli suure üllatusena.