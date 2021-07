Tõrva Tule-Päevad kulmineeruvad suure valgusfestivaliga

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et Tõrvat kui tuntud pigilinna on alati saatnud tuli ja tõrv. Täna kannab seda ideed hästi edasi kaasaegne valgusfestival.

Laupäev on Tule-Päevade kulminatsioon, kui terve päeva vältel on toimumas üritusi kogu perele – vaba lava, näitused, koduköökide kokkutulek, tuletõrjujate kutsevõistlus Tõrva Challenge, ohutuspäev, jooksurattavõistlus, veinikoolitus ning raamatu «Alender esitlus». Kell 19.00 annavad keskväljakul tasuta kontserdi Must Hunt ja 2 Quick Start ning kell 22.00 saab alguse maagiline Tulede Öö. Õhtut jääb lõpetama MÖK ehk Munitsipaalööklubi, kus plaate keerutavad Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, vallavolikogu esimees Enn Mihailov, külalis-DJ Yoko Alender ning Marek Talivere.

Pühapäev on traditsiooniliselt olnud spordiürituste tarbeks – nii ka seekord. Toimumas on nii SUP jooga, SUP polo, heategevusjooks, rannavolle võistlus ning discgolfi paarismäng.