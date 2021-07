Pärimuskultuuri auhinna Teotugi pälvis Tarmo Noormaa

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust elu loomuliku osana, on teistele eeskujuks, innustajaks ning inspireerijaks. Auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

„Peame Eesti Folkloorinõukogus väga tähtsaks ja muljetavaldavaks Tarmo tegemisi mitte ainult Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhina, vaid ka rahvamuusikuna, eesti lõõtspilli mängijana ning ühe suunanäitajana selle muusikatraditsiooni jätkamisel ning kujundamisel. Tarmo teod on alati silmapaistvad ja väärikad, eriti need, mis riivavad autentse (kunstiliselt seadmata) rahvakultuuri pärusmaad. Olgu tegu "Regilaulu podcasti", konverentsi „Pärimusmuusika hetkeseis ja tulevik“, Viljandi Lõõtsaklubi tegemiste, Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks mõeldud kontserdi, traditsiooniliste tantsu- ja laulutubade hoidmise või lihtsale külamuusikale uue ja endiselt pärimusliku elu andmisega – ikka ja jälle on Tarmo nimi see, mis nende tegemiste juures kaugele välja kumab. Tarmol on erakordne oskus kaasata ja kõnetada teisi, siduda inimesi kogukonnaks ning seista valdkonna eest südame ja vastutustundega,“ põhjendab Eesti Folkloorinõukogu juhatuse esimees Lauri Õunapuu, miks otsustati tunnustada ja toetada auhinnaga tänavust laureaati.