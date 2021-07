Rõõm multifilmidest viis suurvõistluse võiduni

«Paljud laululapsed hakkavad laulma samal ajal, kui rääkima hakkavad ja Arhanna puhul oli ka nii, et laused olid veel kehvad, aga juba ta proovis laulda,» rääkis nüüdseks üheksa-aastase Räpina tüdruku Arhanna Sandra Arbma ema Anne Arbma. Kuna ta on ise inglise keele õpetaja, laulis ta tütrele pigem ingliskeelseid unelaule: «Eestikeelseid lihtsalt nappis.» Nii ongi Arhanna repertuaar eestikeelsete laulude kõrval väga väiksest peale olnud suuresti võõrkeelne.

Kõige rohkem meeldib Arhannale multifilmide ning just Disney animafilmide muusika ja tal on vähemalt 15 ingliskeelset lugu, mida võiks esitada. «Ta on laulud ise valinud ja filme vaadates selgeks õppinud ning laulab neid südamest,» lausus tüdruku ema.