Tamula järve ääres valmis kolm uut tenniseväljakut

Võru uued tenniseväljakud on mänguvalmis, kinnitas SA Võru Spordikeskus juhataja Rein Reitalu. FOTO: Paul Poderat

Võru linnas on nädalajagu päevi mängijatele olnud avatud kolm Tamula järve ääres asuvat uut tenniseväljakut. «Tegemist on hübriidväljakuga, kus vaipkattel peenike savi-liivakate,» rääkis SA Võru Spordikeskus juhataja Rein Reitalu, kelle sõnul on Eestis selliseid väljakuid viimase kolme-nelja aasta jooksul ehitatud mitukümmend.