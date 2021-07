Külaelanikud nõuavad kõrgepingeliini viimist kodudest eemale

«Austatud Taavi Veskimägi, lugupeetud AS Elering! Valga vallas Priipalu külas on teie juhtiv AS Elering asunud 60 aastat kasutuses olnud õhuliinide rekonstrueerimise sildi all neid välja vahetama,» on kirjas 16 külaelaniku ühises pöördumises.