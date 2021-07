Arstiga ühenduse saamine võib osutuda raskeks

Lõuna-Eesti Postimehe lugeja (nimi toimetusele teada) kurtis, et ei saanud enam kui nädala jooksul oma terviseagentuuri all töötava perearstiga ühendust. Patsient soovis pikendada retsepti ning helistas registratuuri. Automaatvastajast lubati, et talle helistatakse tagasi, kuid ühtegi kõnet ei tulnud. Ja niiviisi mitu korda – ikka edutult. Mees, kellele need ravimid olid hädavajalikud, sai retsepti lõpuks kätte hoopis teiselt perearstilt, kes tegutseb Tartus. «Saan aru, et perearst pole süüdi, aga see süsteem ei toimi hästi viimasel ajal,» ütles ta ning lisas, et varem ei ole tal sellist probleemi olnud.