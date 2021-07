Muuseum toob välja busside ajaloo aarded

Näha saab nii uunikumbusse kui tänapäevaseks reisijateveoks mõeldud sõidukeid. Väljas on vähemalt kaks punast iludust, mis vanatehnikahuvilisel silmad särama löövad: Eesti vanim sõidukorras buss, 1942. aastal toodetud ja nüüd muuseumile kuuluv Saurer ning just kümme aastat kestnud uuenduskuuri läbinud Ikarus 256 – Eestimaa ainuke sellesarnane.

Lisaks busside väljapanekule tegutsevad töötoad. Teoks saab ka Kuku Raadio keskkonnasaate «Ilmaparandaja» avalik salvestus. Saate teema on Eesti ühistranspordi tulevik ning ühistransport hajaasustuses. Räägivad transpordiameti liikuvusekspert Mari Jüssi ja Kagu ühistranspordikeskuse logistikajuht Sander Saar. Kõne all on see, kuidas muuta Eesti inimene bussiusku.