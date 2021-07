Talunik ihkab maasikaaega pikendada

80 korjajast jäi väheseks

Sel suvel võib tema talu põldudel näha ligemale 80 maasikakorjajat, enamik on väljastpoolt Eestit. Kuigi abijõudu on olnud omajagu, jäi nendestki väheks, et jaanipäevaaegsest maasikauputusest jagu saada.

«Eesti inimesed tahavad korjama tulla paari päeva kaupa, jaanipäeva pidada ja rannas käia. Kõige kiirematel päevadel alustatakse juba kell 4.45 ja kell 11 lõpetatakse. Õhtul korjatakse veel hernest,» mainis noorperemees, lisades, et korjajate suur arv on võimaldanud viiele-kuuele inimesele korraga ka puhkepäeva anda.

Lavatseid talus ei kasutata, sest teatud sortide puhmik on nii kõrge ja tihe, et sel moel korje on keeruline. «Kogemus näitab, et käsikorje puhul on korjajatel rohkem motivatsiooni. Igaüks dikteerib oma tempot ise,» leidis Roositalu.

Ranet Roositalu, Joosepi talu noorperemees «Pärast jaanipäeva on sageli juba kodumaiste maasikate defitsiit. Seetõttu ongi vaja kasutada kasvuhooneid, tunneleid, kasvatada eri sorte. Selles on nii palju šnitti võtta hollandlaste, aga ka poolakate käest.»

Omaette tegu on kahjuritega. «Ripslase kahjustused olid sel suvel meeletud. Poolas on ripslase vastu registris kaheksa taimekaitsevahendit, mis meil keelatud, aga seal pritsitud maasikat võib Eestis turustada. Poolas on suuremad hektarisaagid ja omahind kõvasti madalam, mis tõstab meid konkurentsist välja,» tõdes siinne tootja.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja andmetel leiti Poola maasikatest 12 aine jääke, Eesti marjadest kuni kolm ainet või siis üldse mitte. «Piisaks ühest toimivast vahendist, paraku meil lubatud vahendid sel aastal ei toiminud. Meil võiksid olla vähemalt regionaalselt sarnased taimekaitsepoliitikad, et mitte olla ebavõrdses konkurentsis,» lisas Roositalu.

Nõnda katsetaski talu taimede kaitseks hoopis põhku. «Kasutasin ka biolagunevat kilet, mis pidi vastu pidama kolm aastat. Aga juba mõne kuuga oli see läinud,» lausus Ranet Roositalu.

Et pind kiiremini ära kasta, kasutatakse kahe vooliku süsteemi. «Eks kõik see maksab ja igaühel on omad põhimõtted,» põhjendas agronoom.

Võrk on maasikapõldude ümber mitte inimeste, vaid metskitsede tõrjumiseks. «Kitsed käivad talvel pealseid söömas, sõtkuvad kastmissüsteemid ja kiled katki,» rääkis kasvataja.

Maasikakasvatustalu põhijõud on peremees Hillar Lillo (paremalt), perenaine Kaire Roositalu ja noorperemees Ranet Roositalu. FOTO: Mati Määrits/lõuna-eesti Postimees

Eriline rõhk keskkonnahoiule

Erilist rõhku paneb talu keskkonnahoiule. «Igal aastal oleme saanud püsiklientidelt tagasisidet, et meie maasikad on väga maitsvad ja nad ostaksid veel rohkem, kui ei oleks nii palju plastikut. Sellepärast otsustasimegi kasutada biolagunevaid kotte, papist karpe ning kaste,» rääkis müügijuht.

«Kuna turustame ka keskturul, panid nad lepingusse, et vaja on biolagunevaid kotte. Olime ainukesed, kes nimetatud reeglist kinni pidasid. Otsustasime, et ei lähe enne poekettidesse, kui meil on biolagunevad suletavad karbid. Siis on kaup selgelt eristatav ja inimene saab valida just biolaguneva karbiga toote.»

Talu eristab teistest seegi, et kasutatakse rohelisi kaste, mis jõuavad seetõttu tootja juurde tagasi.

Joosepi talu kuulub nii aiandusliitu kui ka maasikakasvatajate liitu. «Kuna maasikakasvatajate liit on üsna passiine olnud, on plaan saada see samamoodi toimima nagu põllumajandus- ja kaubanduskoda ning aiandusliit,» lootis tootja.

Õiglaseks ei pea Roositalu hulgi- ja letihinna liiga suurt vahet. «Kuna näen iga päev turgu – mis on hulgi- ja mis jaehinnad –, siis midagi peab teenima ka edasimüüja. Samas on meie lettide taga järjekord iga päev nii keskturul kui Balti jaama turul. See on selle pärast, et oleme pealinnas olnud juba ligi 20 aastat. Nõnda ongi tekkinud püsi­kliendid,» kõlas noorperemehe hääles uhkusenoot.

Müügiedu võtmeks peab noorperemees pildis olemist. «Meid on lihtne leida internetist, tootmisest on videod ja fotod ning saab ka kohapeale tulla. Inimene saab veenduda, et tegu on tootjaga. Lisaks turustame otse lõpptarbijale, sest klient eelistab soetada maasikat talunikult,» lisas ta.