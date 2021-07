Hilised Ärkajad murravad mustreid

Ansambli laulja, endise ETV ilmateadustaja Martin Mileiko sõnul on nad ammutanud inspiratsiooni Ameerikast ja nuusutanud pisut ka Mehhiko muusikat. Uue singli «Mustrid» muusika ja sõnade autor Kaupo Eliste lisas, et lugu räägib eelkõige mustritest, mis meid iga sammul saadavad. «Käitume vahepeal mitte nii, nagu sooviksime, vaid pigem jälgime esivanemate ja ei tea kelle ette antud mustreid. Neist vabaneda on paganama raske.»