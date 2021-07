Küsitlus: kuidas suhtute Tokyo olümpiamängude pidamisse praegusel koroonaajal?

Kaisa Sikk, kodune

Mihkel Ruut, SK Jõusport peatreener

«Koroonakriisi arvestades on Tokyo olümpiamängud kindlasti küsitavad, kuid usun, et nüüd juba osatakse tagada ka osalejate ohutus.

Treenerina pean kindlasti olümpiamänge oluliseks. See on siiski enamiku spordialade ja sportlaste suursündmus, ühtlasi annab mängude toimumine ja nende jälgimise võimalus noortele indu ja tahet spordiga tegeleda.

Hele Ratas, pensionär

«Olümpiamängud on ilus sportlik asi ja miks mitte ei või olla. Inimesed arendavad ennast ning noored kasvavad järele ja võtavad eeskuju. Mina vaatan kindlasti avamist, aga nii spordilembene ei ole, et võistlusi hakkaksin vaatama. Ma ei süvene nii palju, et asjaga kursis olla. Olümpiamängude toimumist pean ikkagi oluliseks, sest kõik spordivõistlused on ju omamoodi huvitavad.»