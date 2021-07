Kuigi suvesündmusi jagub praegu igasse piirkonda ning kultuuri- ja spordiüritusi on eri vanusele ja maitsele, ei saa korraldajad külastajate vähesuse üle kurta. Tundub, et inimesed võtavad koroonapausi ajal suvest viimast. Ka ilm on väliürituste nautijaid soosinud.