Kui varem on kahe töötajaga Vastseliina raamatukogu olnud avatud ka suvel, siis pärast tänavust valla raamatukogureformi on tööle jäänud üks töötaja ning ühel suvekuul on uksed kuu aega pea sootuks kinni. See aga tekitab kohalikes elanikes tuska.