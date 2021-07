Põlvamaa lühiuudised

Lasteaias soojustatakse hoone sokliosa ja välisseinad, vahetatakse aknad ja valgustus ning paigaldatakse päikesepaneelid. Suure energiatarbega maja remonditakse C-energiaklassi hooneks, mille tulemusel väheneb CO 2 heitkogus aastas kuni 68,4 tonni. Remondi kogumaksumus on 886 750 eurot, sellest toetus 576 385 eurot.

Põlva linna Lina 21 kinnistule nüüdisaegse ja hubase mitmeotstarbelise hoone rajamise tulemusel valmib 96-kohaline energiatõhus liginullenergia õppehoone. Lisaks õppetööle saab seda kasutada nii võistluste kui ka suviste spordilaagrite ajal. Tööde kogumaksumus on 1 308 916 eurot, millest toetus on 612 115,40 eurot.

Suur murekoht on tema sõnul kodulähedased veekogud. Kahjuks ei pöörata sageli tähelepanu tiigi või kraavi purrete seisukorrale ning unustatakse ettevaatus järskude ja libedate kallastega veekogude ääres. Eakatele või liikumisraskustega inimestele on need ohtlikud, sest libastumisel ja vette kukkumisel ei saada enam välja ja tagajärjeks on uppumine või külmumine. «Seega palve lähedastele: vaadake eakate kodulähedaste tiikide või kraavide purded ning juurdepääsud üle, et nende juures liikumine oleks turvaline,» rõhutas Tigas.