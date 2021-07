Võrumaa lühiuudised

Võrumaa kutsehariduskeskuse puiduvaldkonna keskastme juhtide eriala lõpetajad tegid Võru loomade varjupaigale kolm kassimaja: kõik need on erinevad.

«Kassimajad on just sellised, mida meie elanikud vajavad. Seal on piisavalt peidukaid ja pesasid, samuti kraapimispuud. Olen koostöö eest väga tänulik, sest sellised projektid on alati meile teretulnud ja vajalikud,» rõhutas Rehemets.