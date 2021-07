Lähipäevil muutub ilm vihmasemaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 14-20 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese pilvisusega ilm. Õhtul Lääne-Eesti saartel ja mandri lõunaosas pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub idakaaretuul 4-10, saartel puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 27-32, tuulele avatud rannikul kuni 24 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Äikesevihm levib Lääne-Eesti saartelt ja mandri lõunaosast põhja-kirde suunas. Puhub ida- ja kagu-, hommikul Lääne-Eesti saartel lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 16-20 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.