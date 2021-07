Kaitsevägi piirab vaktsineerimata ajateenijate väljalubasid

«Kaitsevägi loodab, et kõik meie teenistujad mõistavad koroonaviiruse vastase vaktsineerimise vajalikkust enda ja teenistuskaaslaste tervise kaitseks. Suvise kutsega ajateenistusse saabunud kutsealuste seas olid ligi pooled juba enne teenistust vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ning ülejäänud on enamuses valmis seda teenistuses olles tegema,» ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti. «Vaktsineerimine on vajalik, et hoida meie teenistujaid tervetena, tagada väljaõppe plaanipärane jätkumine ning hoida kaitseväe võitlusvõimet.»

«Eelmisel aastal oli COVID tingimustes perioode, kus ajateenijad ei pääsenud pikalt väljaloale ja see omas otsest mõju nende motivatsioonile. Mida rohkem on kaitseväes vaktsineerituid, seda väiksem on viiruse leviku võimalus ning see on parimaks võimaluseks juba harjumuspäraseks saanud elukorralduse juurde naasmiseks, mille osaks on ka väljalubade andmine ning näiteks külastuspäevade korraldamine,» ütles kolonelleitnant Lusti.