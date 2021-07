Kostub pidurivilinat. Mõistes, et kitse ja auto vahel on vaid loetud sentimeetrid, keeran alateadlikult rooli, et loomast mööda põigata. See kõik juhtub aga nii kiiresti, et otsasõitu vältida ei õnnestu. Prauhh! Ja õnnetu loom lendab suure kaarega kraavi poole.