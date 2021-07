Kuna tahtsime saada kunstikooli tuleviku suhtes mingitki selgust, läksime 15. juunil Puka kultuurimajja kavandatud töökoosolekule. Seal pidid kohtuma vallavõimu esindajad, kunstikoolide liidu juhatuse liikmed ning kunstikooli juhataja ja õpetajad. Nähes lastevanemaid, teatas Janika Laur, et koosolek toimub hoopis Otepääl ning ükski lapsevanem ega ka hoolekogu esimees uksest sisse ei saa. Sealsamas ülisalajasel koosolekul öeldi Esti Kittusele otsesõnu, et pangu amet maha.

Neil, keda kõige lähemalt puudutab kunstikooli tulevik, on vallavõim blokeerinud igasuguse võimaluse kaasa rääkida või vähemasti otsustusprotsesside juures viibida. Pole siis ime, et kunstikooli senine juhataja loobub oma rajatud koolist, kunstikooli õpilaste arv väheneb ja uueks õppeaastaks pole praeguse seisuga esitatud ühtki sisseastumisavaldust. Suurepärane töö, Otepää vald!

Puka kunstikool on olnud kunstihuvi ärataja ja arendaja 16 aastat. Nii väikeses kohas on see haruldus ning saanud võimalikuks tänu Esti Kittusele. Ükski järgnev direktor ei ole võimeline nii pühendunult, asjatundlikult ja ennast säästmata jätkama Esti Kittuse tööd. Uus juht tuleb selleks, et viia lõpule vallavõimu algatatu – muuta kunstikool huviringiks. Praegu õpetavad kunstikoolis eranditult kõik erialase kõrgharidusega pedagoogid. Ringitundi võib anda suvaline inimene tänavalt, kui ta vallavõimule sobib. Samal ajal kavandab kooli pidaja uue, võimule takka kiitva hoolekogu moodustamist.

Küllap ongi liig loota, et need, kes nimetavad Pukat vallavolikogu istungitel mutiauguks, või kelle nime veebiotsingusse toksides leiame muu hulgas niisugused märksõnad nagu «kinkekaartidega sahkerdamine», suudaksid hoomata kunstikooli senist sisu ja tähendust nii kohalikule rahvale kui ka kunstihariduse kontekstis laiemalt.

Puka elanike ja lastevanematena, olgu me siis hoolekogu liikmed või mitte, ei lepi me Otepää vallavõimu ülbe suhtumisega, vaid võitleme edasi ausa, läbipaistva ja ka tegelikkuses kaasava vallajuhtimise nimel. Puka piirkonna lastel on õigus huviharidusele vähemalt senisel, professionaalsel tasemel. Puka elanikel, nagu igal Eesti Vabariigi kodanikul, on õigus esitada kohalikule omavalitsusele teabenõudeid, seisukohti ja arvamusi ning väljendada oma heakskiitu või laitust isikute või ametkondade tegevuse suhtes, kartmata vallavõimu halvakspanu, mõnitusi ja repressioone.

KOMMENTAAR

Vastus Puka lastevanemate pöördumisele

Samad autorid on sarnaseid pöördumisi koostanud hulgaliselt. Arvestades juuresoleva kirja stiili ja ülesehitust, võime tõdeda, et valimised on saabunud. Kirjas esitatud küsimustele ja väidetele on vallavalitsus korduvalt vastanud ja seega ei ole põhjust neid vastuseid jälle üle korrata. Vallavalitsus jääb samade seisukohtade juurde, nagu ta on varem korduvalt väljendanud.

Otepää vald on kogu aeg toetanud ja toetab ka edaspidi Pukas kunsti huvihariduse andmise jätkamist. Uuel õppeaastal on kunstikoolile ruumid olemas ja kunstikooli tegevus jätkub. Loodetavasti annab uus direktor koolile uue hingamise ja tulevikuperspektiivid. Suviseks koolivaheajaks on vahendid paigutatud ajutisele pinnale.

15. juunil toimus Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse eestvedamisel töökoosolek, kus arutati huvikoolide toimimise üldpõhimõtteid ja õppetööga seotud sisulisi küsimusi. Töökoosolekul ei võetud vastu otsuseid ega tehtud ettepanekuid kunstikooli direktorile.

Hea meel on tõdeda, et enamik Puka inimesi on sõbralikud ja ettevõtlikud. Õpilased ja lastevanemad ootavad põnevusega uue koolihoone avamist ning lasteaias käib rõõmus siblimine. Aktiivsed ja mitmekülgsed tegevused käivad noortekeskuses ja kultuurimajas. Pukas toimuvad üritused on alati meeleolukad ja rahvarohked ning kultuuriprogrammis osalevad aktiivselt kohalikud isetegevuslased.

Otepää vald toetab nüüd ja edaspidi igakülgselt Puka piirkonna arengut. Selle väite selgeks kinnituseks on viimase nelja aasta vältel tehtud teod, mitte ainult sõnad. Valminud on uus koolihoone, parendatud on lasteaeda, töötab uus reoveepuhasti, uus perearstipunkt, uuendatud on tänavavalgustus, renoveeritud vana vallamaja, remonditud teid ja tänavaid. Edu Pukale!

Jaanus Barkala, Otepää vallavanem