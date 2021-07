Naine kahtlustab oma koerte mürgitamist

Lõuna-Eestis on politseile tänavu suvel teatatud kahest juhtumist, mille puhul võib kahtlustada koera mürgitamist. Üks juhtum leidis aset Tartumaal, kus koer oli väidetavalt söönud jalutuskäigu ajal rotimürki. Võrumaal on aga koerakasvataja Lily Malsil selle suve jooksul hukkunud kaks looma. Malsi sõnul leidis mürgitamine aset Rõuge vallas tema enda kodu territooriumil, mis on piiratud aiaga.