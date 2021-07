Töötasu viibimine valmistas malevlastele pettumuse

Toimetusele vahejuhtumist teada andnud põlvalase andmeil ootasid noored malevlased oma tasu viimasel tööpäeval – see ootus oli neil vastavalt töölepingule ja -seadusele. «Kuid mida polnud viimasel tööpäeval, see oli oodatud töötasu. Raha laekus alles esmaspäeva hommikul. Kurb oli näha ja kuulda nädalavahetusel ringilonkivaid malevlasi, kes ikka kontrollisid oma pangakontosid ja lootsid sealt leida väga oodatud töötasu. Seda enam, et nädalavahetusel toimus meeletult vaba aja tegevusi,» märkis põlvalane, kelle veendumusel on malevlastel õigustatud ootus saada viivitatud aja eest viivist. «Kurb, kui rikkumine leiab aset organisatsioonis, mis nõuab teistelt reeglite järgimist ja peaks olema eeskujuks rahvale.»

Põlva valla noorsootöö keskuse juhataja Kristina Masen kinnitas, et keegi tahtlikult töötasusid kinni ei hoidnud. «Mina esitasin andmed töötundide kohta raamatupidamisele reede hommikul, kui malevlased alles töötasid. Milles on töötasu venimise põhjus, ei oska keegi paraku vastust anda. Raamatupidamine otsib viga süsteemist taga.»

Niisugust olukorda, et mõnele jõuab ülekanne pärale, teistele mitte, polevatki seni ette tulnud. «Ükski makse tagasi ei tulnud. Mõni valesti kirja saanud nimi ja pangakonto number tuli juba malevlaste kirjapanekul välja, aga kontrollisime kõik veel kord üle. Tundub, et põhjus pole valedes andmetes,» leidis Masen.

Intressi maksmine on noorsoojuhi sõnutsi põhimõtteliselt võimalik – iseasi, kas mõne sendi pärast on mõttekas pabereid määrida. «Kui keegi leiab, et see protsent teeb teda õnnelikuks, tuleks pöörduda raamatupidamise poole. Aga kui tegemist on panga veaga, siis ei vastuta ka raamatupidamine,» selgitas Masen.