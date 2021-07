Väiksemates asulates napib vaktsineerimisvõimalusi

Antsla vallavalitsus on juba mõnda aega soovinud pakkuda oma elanikele eelregistreerimiseta vaktsineerimisvõimalust ning oleks nõus kaugemalt tulijatele isegi transpordi korraldama. Abivallavanem Kurmet Müürsepa sõnul aga on väiksemad asulad pärast suurte vaktsineerimispunktide avamist unarusse jäetud. «Ka Antslas ja teistes väikestes kohtades oleks pidanud juba ammu mingitel aegadel need punktid avama,» ütles ta.

Kaitsesüstipäev tulekul

«Terviseamet palub peaaegu iga päev vallavalitsusel inimesi üles kutsuda vaktsineerima, kuid võimalusi riik ei loo. Nii pole vallavalitsuse valmisolekust mingit kasu,» rääkis Müürsepp. «Olen kuulnud, et ka Räpina käis peale ja tutvuste kaudu tuldi kaitsesüste tegema, aga see on ju tobe, et nii peab.»

Nii otsiski vallavalitsus võimalusi, kuidas kaitsesüstid ise Antsla inimesteni tuua. Müürsepp võttis ühendust terviseametiga, et uurida, kas lähiajal võiks Antslasse oodata vaktsineerimisbussi. Terviseamet edastas kirja Viljandi haiglale, kuid soovitas abivallavanemal korraldada transport siiski Tartu vaktsineerimiskeskusesse. Viljandi haiglast polnud eilseks kirjale vastust endiselt tulnud. Vaktsineerimisbussi graafik näitab selle asukohta kuni 3. augustini ning buss liigub neil päevil Lääne-Viru-, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal.

Samuti on Antsla vallavalitsus pidanud läbirääkimisi arstikeskusega Qvalitas, kuid puhkusteperioodi tõttu venisid needki kõnelused. 6. augustil aga saab vaktsineerimispäev Antsla perearstikeskuses siiski teoks ja inimesi oodatakse sinna kaitsesüsti saama kella 10–16.

Räpina haigla juhatuse esimehe Peeter Sibula sõnul ei olnud eelmise reede vaktsineerimispäev kuidagi seotud kellegi tutvustega. «Tuleb olla aktiivne ja huvi tunda. Võib-olla aitas veidi kaasa see, et meil on 70 kohaga statsionaar ja meile oli just tähtis vaktsineerimine selles osakonnas võimalikult kiiresti ära teha, et patsiente kaitsta,» rääkis Sibul.

Räpinas korraldas vaktsineerimist Põlva haigla. «Eeldasime, et Räpina haigla tuleb oma vallas toime, aga kui neil seda võimalust ei ole, kuna seal on väike haigla ja on ka puhkuste aeg, oleme oma haiglaga rohkem initsiatiivi võtmas,» selgitas haiglajuht Margot Bergmann. Tema sõnutsi peaksidki vallad vaktsineerimise sooviga eelkõige oma piirkonna haigla poole pöörduma.

Põlva haigla saatis infot kaitsesüstimise korraldamise kohta ka teistesse valdadesse, tööandjatele ja koolidesse. «Kes veel vähegi tahab, et me kohale tuleme, siis oleme selleks valmis,» kinnitas Bergmann, kuid lisas, et siiani pole teised vallad veel soovi avaldanud. Augustis on avatud Põlva haigla vaktsineerimiskabinet ja seda ka õhtustel aegadel. Bergmanni sõnul saab seal näiteks järgmise nädala kolmapäeval vaktsineerida kella 15–19.

Soovijaid loodetust rohkemgi

«Vaktsineerimispäev Räpinas läks üle ootuste hästi,» kinnitas Bergmann ja lisas, et päeva alustati 102 doosiga, kuid kuna rahvast käis palju, toodi hiljem Põlvast vaktsiini juurde. Nii saigi eelmisel reedel Räpinas kaitsesüsti kätte 156 inimest.

Järgmine võimalus avaneb Räpina tervisekeskuses juba sel reedel, süste tehakse kella 9–16. «Esialgu läheme sinna jälle umbes saja doosiga, aga kui näeme, et nõudlust on rohkem, oleme valmis juurde tooma,» lubas Bergmann.

Esmaspäeval sai end taas vaktsineerida lasta ka Valga spordihallis. Valga haigla juhataja Apo Oja käis nii hommikul kui õhtul kohapeal olustikku uurimas. «Hommikul oli ukse taga silma järgi vaadates vähem inimesi kui näiteks juuli alguses. Õhtul ei olnud üldse rahvast ja saba oli ära hajunud,» nentis Oja. Kokku vaktsineeriti 371 inimest.

Registreerimiseks oli avatud 400 aega, kuid umbes 10 protsenti registreerunutest ei ilmunud kohale. Oja sõnul on see protsent kasvanud ning ta paneb inimestele südamele, et sellisel juhul tuleks oma aeg tühistada. «Nüüd ei juhtu sellest küll midagi hullu, sest kõik soovijad saavad oma süsti kätte, aga varem võis mõni tahtja seetõttu ilma jääda,» lausus ta. Samuti julgustab Oja inimesi kasutama elava järjekorra võimalust.

Kuigi vaktsineerimispäev oli suunatud eelkõige noortele, oli neid vaktsineeritute koguarvust vaid 114. «See päev kaaperdati ära, aga sellest ei ole midagi. Tulgu, kes tahab, ja kui on vaja, läheme uuesti,» ütles Oja.