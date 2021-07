Mehikoorma saab lisaks puitkõnniteele kergliiklustee

Räpina vallavanema Enel Liini tõdemusel on tegemist objektiga, mida Mehikoormas on ehk kõige enam oodatud. Keerukaks muutis selle rajamise peatänava lähedus, samuti tuli arvestada mitme trassiga.

«Olen kuulnud räägitavat turvalise liiklemise vajadusest ja lihtsalt võimalusest ennast liigutada. Kuna tee saab valgustuse, annab see kindlasti külale palju juurde ka visuaalses mõttes,» rääkis Liin.

«Kohalike ootus oli ilmselt, et rajatav lõik tuleks pikem, aga minu arvates peaksid teed ikka kuhugi viima, mitte lõppema suvalises ristmikus – muidu oleks tegemist olnud natuke kilplasliku tegevusega. Ja hetkel ei olnud meil ka rohkem raha, kuna oleme püüdnud jõuda valla kõikidesse keskustesse, et liita piirkondi tervikuks. Igatahes on Mehikoorma saanud nende nelja aasta jooksul veel ilusamaks,» sõnas omavalitsusjuht.