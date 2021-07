Põlvamaa lühiuudised

Nädala jooksul täiendavad 200 noort oma ohutusalaseid teadmisi, mille tulemusel oskavad ellu astudes paremini ära tunda ja ennetada riske ning ohuolukordades sihipäraselt tegutseda. Mitu varasemat laagrilist on õpitud oskustega juba ohuolukordades inimelusid päästnud.

Laagri viis päeva on jagatud teemade kaupa: laste lemmiktegevus – veepark, tulepäev, rogain, veepäev ning viimasena demopäev, kus oma töös vajaminevaid oskusi demonstreerivad päästetöötajad. Laagrit korraldavad enam kui 50 vabatahtlikku päästeala spetsialisti ja koostööpartnerit üle Eesti. LEPM

Kontserdile pääs on prii, aga tänulikud kuulajad saavad teha annetuse Miikaeli kirikule. LEPM

Esmaspäevast peatati rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, kuna selleks aastaks eraldatud rääbisekvoot on 90 protsendi ulatuses välja püütud.

«Kalurid on teinud tublit tööd ja 88,50 tonnist, mis oli selleks aastaks lubatud rääbise püügimäär, on veest välja toodud ligi 84 tonni. Sel põhjusel allkirjastasin käskkirja, mille alusel tuleb rääbisepüük lõpetada. Kuna peamise püügivahendina kasutatakse kastmõrda, on esmaspäevast peatatud ka kastmõrra kasutamine Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel,» selgitas maaeluminister Urmas Kruuse. LEPM