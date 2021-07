«Olen suvekuude jooksul jälginud Võrumaa noorte vaktsineerimise taset, võrrelnud seda Tartu tasemega ja kuidagi nukraks tegi,» tunnistas Karmo Kurvits Lõuna-Eesti Postimehele. Võrumaa koolinoortest vanuses 12-17 eluaastat on vaktsineeritud umbes 14 protsenti, mis on üks madalamaid näitajaid Eestis.

Arvestades koroonaviiruse leviku hoogustumist ning seda, et uue kooliaasta alguseni on jäänud vaid viis nädalat, tuleb Kurvitsa sõnul midagi ette võtta, et kool saaks alata kontaktõppega. Ainus viis seda saavutada, on tema sõnul õpilaste viiruse vastu vaktsineerimine.