Piiriveekogule registreerimise number muutub

PPA piirivalveosakonna juhtivpiiriametnik Rain Arumäe märkis, et numbri vahetus on seotud teenusepakkuja vahetusega, kus hoolimata pingutustest ei õnnestunud paraku jätkata varasema numbri kasutamist.

Ka kohaliku kordoni numbrile helistajat teavitab edaspidi automaatvastaja võimalusest registreeruda piiriveekogule iseteeninduses või SMS-i teel. Kui inimene ei leia siiski võimalust iseteeninduse kasutamiseks, registreerib tema piiriveekogule mineku või tagasituleku sama kõne käigus piirivalvur nagu see varasemalt on olnud.

«Iseteenindus on piiriveekogule minejatele siiski kiirem ja mugavam lahendus, kui kõnejärjekorras ootamine ja oma piiriveekogule mineku või tagasituleku registreerimine telefonitsi. Mida rohkem inimesi asub iseteenindust kasutama, seda enam saame ka oma piirivalvureid suunata põhiülesannete täitmisele nagu see on piirivahejuhtumitele ja päästesündmustele reageerimisele,» selgitas Arumäe.