Jaaniraotu talus teevad tööd ka kalad

«See on koht, mis täidab energiaga ja pakub hingerahu,» rääkis talu perenaine, kelle sõnul pole nad tahtnud tootmist suureks ajada. «Pigem naudime seda, mida teeme, ega jookse ringi igasuguste probleemidega, juuksed peas püsti,» lisas ta. «Teeme seda, mis meile meeldib.»

Talu toob pererahva kinnitusel nii palju sisse, et selle kõrvalt ei pea palgatööd tegema. «Saame ära elatud,» rääkis Setomaalt pärit Ülle Kostin ning lisas, et tähtis on eelkõige vabaduse tunne, kui ei pea minema igal hommikul kell kaheksaks kontorilaua või tööpingi taha.