Millised peaksid olema vetelpäästja isikuomadused?

«Ta peab suutma oma hirmudest üle olla. Kui uppuja tahab sind ennast vee alla suruda, võib tekkida paanikahoog. Sellist olukorda ei tohiks tekkida, aga kui siiski nii juhtub, tuleb säilitada kaine mõistus ja oma hirm alla suruda.

Vetelpäästja töövahendid nagu päästepoi ja päästerõngas aitavad väga palju kaasa. Kui ise oma kehaga üritad hätta sattunut vee peal hoida, siis tihtipeale ei jõuagi. Rollid vahetuvad ja uppuma hakkad hoopis sina ise.»

Kuidas kõigil rannalistel silma peal hoiate ja millele eelkõige keskendute?

«See ongi küllaltki keeruline. Mõnda suplejat vaadates näeb kohe ära, et ta ei ole eriti kindel ujuja. Mõni laps aga oskab väga hästi ujuda ja talle võib vähem tähelepanu pöörata. See muidugi ei tähenda, et nende jälgimine pidevalt kuskil kuklas ei püsiks.

Tihtipeale tahab mõni ujumisrõngaga väga kaugele ujuda ja kui siis sealt läbi peaks vajuma, on meil keeruline seda siit märgata. Siis kutsume loomulikult inimesi tagasi ka. Meil on ametisõiduk, millega käime patrullis. Sellega sõidamegi täistuuridel kohe sinna. Vilistad, ja tavaliselt tekitab see juba nii suure šoki, et rääkima ei peagi. Ta teab, mida valesti tegi.

Tuleb pidevalt jälgida üldpilti ja alati ei panegi kohe tähele, kui keegi vee alla vajub. Pealegi käiakse siin ka sukeldumas, mõni jälle lihtsalt ulbib vee peal ja kaob siis vee alla, aga tegelikult harjutab hinge kinni hoidmist. Vaatad küll, et pisut kahtlane ja tahaks tormata teda välja tõmbama, aga varsti pärast tuleb jälle, pea püsti, veest välja.

Meie vetelpäästetorn on tegelikult valesse kohta tehtud. See peaks rohkem ranna keskel olema, et näeks rannaala mõlemale poole. Praegu näeb ühelt poolt inimesi alles siis, kui nad poidest üle ujuvad.»

Kuidas kuumad ilmad rannaelu mõjutanud on?

«Rannas on palju purjakil inimesi ja mõni jalutab lihtsalt siit läbi. Meil pole tegelikult pädevust määrata, kas ta on liigselt alkoholi tarvitanud või mitte, aga ujuma kipuvad nad küll. Üks näiteks kukkus endal vastu kõnniteed pea lõhki ja teine tegi siin sukeldumist. Üritasime küll teda sellest kõrvale moosida, aga see ei toiminud. Mul oli päästepoi käes ja olin valmis kohe appi minema.