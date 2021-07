Võimla ehitus Valgas surub spaa tagaplaanile

Eelmise vallavalitsuse liikmele Toomas Petersonile uus plaan meeltmööda pole. «Kas on tehtud analüüs, missugune on selle võimla kasutusotstarve, kui palju seda saab koormata, missugused on finantseerimisallikad? Minu teada on see sahtlis olev projekt ette nähtud siiski üksnes Priimetsa kooli võimlaks, mitte laiemaks kasutamiseks. Veekeskust saavad aga kasutada kõik valla vanusegrupid lastest pensionärideni. Vastu on panna ühe kooli võimla, mille kasutusotstarve väga piiratud. Kas on analüüsitud, kus – näiteks spordihallis ja staadionil – saaks Priimetsa kooli kehalise kasvatuse tunde alternatiivselt läbi viia?» küsis Peterson.