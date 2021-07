Täht sai tervisehädadest võitu

«Hüppeid olen juba kaks nädalat teinud, seega sellega on asi klaar. Küsimus on võrkpallispetsiifilistes liikumistes: endalgi on huvitav näha, kuidas põlv siis käitub. Täna teeme jõusaali ja homme saab siis pildi ette, kuidas on reaalselt mängida,» sõnas võrukas esmaspäeval.

Eelmise aasta novembris jättis kõhulihase rebend nurgaründaja platsi kõrvale praktiliselt kolmeks kuuks. Seejärel sai ta Poola liigas uuesti platsile, kuid märtsis lõi sama häda uuesti välja.

Aprilli lõpus, kui Eesti koondis esimest korda kogunes, oli Täht küll trennis, kuid tegutses erikava alusel. Siis aga ilmutas ennast ka põlvehäda, mis sundis teda minema operatsioonile.

«Puhastati kõhre, aga kuna põlve avamisel oli probleem – olin operatsiooni ajal üleval –, siis sees olles ütles arst, et olukord on natuke kehvem, kui pilt näitas. Seega tehti kõhresse auke juurde, nii 20–25 tükki. See pikendas natukene küll tagasituleku perioodi, kuid üldiselt sain asjad üllatavalt kiiresti jonksu ja kuus nädalat hiljem juba hüppasin,» selgitas nurgamees.