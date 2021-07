Lõuna-Eestisse hangitakse kaitseväe välihaigla

Leping sõlmiti ASiga Semetron. «Eesti ettevõtte poolt toodetav välihaigla on väga hea kvaliteedi ja funktsionaalsusega ning igati konkurentsivõimeline. Meil on hea meel, et saame teha koostööd kodumaise tootjaga nii olulises valdkonnas nagu sõjaline meditsiin. Kuna AS Semetroniga on meil varasemast hea koostöökogemus, siis usume ka selle projekti õnnestunud elluviimisse,» märkis RKIK elutoetuse kategooriajuht Kadi-Kai Kollo.