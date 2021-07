Põlvamaal on 30. juuli seisuga vaktsineeritud 58, Valgamaal 53 ja Võrumaal 52 protsenti täiskasvanutest.

Samas Hiiumaal vaktsineeritud 73, Tartumaal 67, Viljandimaal 62, Läänemaal, Jõgevamaal ja Saaremaal 61 ning Raplamaa ja Järvamaa 60 protsenti täiskasvanutest, teatas sotsiaalministeerium. Lääne-Virumaal on vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 59, Ida-Virumaal 40 ja Harjumaal 55 protsenti täiskasvanutest.

Eestis keskmiselt on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 57,02 protsenti täiskasvanutest. Kokku on ühe kaitsesüsti saanud 633 849 inimest, vaktsiinikuur on lõpetatud 558 566 inimesel.