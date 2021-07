Setomaal esietendub Taarka pärimusteatri igatsusdraama

«80 protsenti lavakujundusest, dekoratsioonidest ja kostüümidest on teisel ringil ning pärit Lõuna-Eestist, sellepärast et meie meeskonna jaoks on taaskasutus ja koostöö kohalike kogukondadega väga oluline,» ütles lava- ja kostüümikunstnik Triinu Pungits. «Kuigi lavakujundus on pigem märgiline, on enamus lavakujundusest nõukogude aja pärand, mis toetab lavastuse 90-ndate olustikku. Meie igatsus on tihti seotud esemete ja lõhnadega, mis viivad meid meenutuste radadele.»