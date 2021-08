Valgamaa lühiuudised

Alates 28. juulist on Valga muuseumis näitus «Kibemagus Pariis: pallaslased ajastu vaimu püüdmas».

Väljas on pallaslaste Pariisis veedetud aja jooksul valminud teosed, mis seda linna ning tolle ümbrust kujutavad. Piltidel kohtuvad nii ajastu pilk, ajastuülene igatsus maailmalinna järele kui noorte kunstnike väljakujunev käekiri.

Pallaslastele pakkus Pariis võimalust olla ümbritsetud Euroopa kunstirikkustest, samuti olla uute kunstisuundade sünni tunnistaja. Ei ole põhjust imestada, et seal veedetud aeg on jätnud olulise jälje nende loomingule ning seeläbi talletunud ka Eesti kunstiajalukku. Sel moel on kunstnikud vahendanud meile nii isiklikke tundmusi kui möödunud sajandi alguse muutustes Euroopat.