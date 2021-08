Põlvamaa lühiuudised

MTÜ Linte Tegusad on kuuendat korda korraldamas Põlvamaal Räpina vallas Linte külas kogukonnafestivali «Kõik koos, pidu hoos» . Sel aastal saab festival teoks 14. augustil.

Eestvedajate sõnul on nad ainuke külakogukond, kes korraldab igal aastal järjekindlalt kogu külapiirkonna ja naaberküla elanikke hõlmavat üritust, kuhu on kutsutud üle-eestiliselt tuntud ansamblid ja muud kultuurikollektiivid.

Sel aastal leiab päeva esimeses pooles aset käsitöö-, omatoodangu- ja vanavaralaat, avatud on laste- ja noorteala, toimub küladevaheline jalgpallimatš. Õhtul on kavas festivali avamine ja kultuuriprogramm, hilisõhtul tule-show ja hilisöösel traditsiooniline Eesti disko. LEPM

«Sellisel kujul, nagu soovime festivali korraldada, ei ole seda tänavu võimalik teha,» märkis korraldaja ja nentis, et viirus levib endiselt jõuliselt. «Nendel põhjustel peame kurbusega tõdema, et sellel aastal jääb Intsikurmu festival ära.»

Räpina vald on rikas eakate kodanike poolest. Linda Preeden tähistas oma 101. sünnipäeva 24. juulil, seega on ta järjekordne sünnipäevalaps, kellel aastaid jagada igale Eesti riigikogu liikmele.

«Linda on kõigi oma lähedaste poolt hoitud ja armastatud inimene. Ka oma tervise ja igapäevase toimetuleku üle ta eriti ei kurda. Väikeseid muresid ikka on, kuid sarnaseid muresid on ka paljudel poole noorematel inimestel,» andis Räpina valla kodulehel teada vallavanem Enel Liin.