Tulevasest riigimajast lahkusid viimased asukad

Mitu aastat plaanitud tulevase Valga riigimaja renoveerimine on edasi lükkunud, kuna hanked ei kulgenud plaanipäraselt. 2019. aastal lootis Riigi Kinnisvara AS, et Kesk 12 maja valmib 2021. aasta alguses. Tegemist on endise pangahoonega, kus aastaid tegutses maavalitsus ja mis praegu kasutusel büroohoonena. Nüüd on valmimise ennustatav aeg 2023. aasta märtsis.