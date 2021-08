Raamatukogu kolis kunagise koolimaja teise tiiba

Järjekordse kolimise taganttõukajaks osutus asjaolu, et lasteaed vajas lisapinda. Nii ongi nüüd kunagise koolimaja teises tiivas tühjana seisnud klassiruumide, õpetajate toa ja pika koridori asemel raamaturiiulid, lugemissaal ning eraldi tuba lastele. Kui varem tuli ära mahtuda 82 ruutmeetrile, siis nüüd on ruumi pea 50 ruudu võrra enam. Erilist heameelt tunneb direktor ventilatsiooni üle, mis senises kohas puudus.

Küsimusele, kas nüüd mahuvad raamatud lõpuks ära, kostis Kanepi vallas asuva raamatukogu juht: «Kui raamatud veel kuidagi mahuksid, siis riiulitest jääb puudu. Seetõttu tulebki maha kanda raamatud, mida enam ei loeta.»

Noored on lugemisest võõrdunud

Lugejate päralt on ligi 12 000 köidet. Kuigi piirkonnas elab üle 700 inimese, on lugejaid vaid üle 200. «Noored on lugemisest võõrdunud. Kuigi lasteaed asub siinsamas, tulevad vähesed vanemad lapsega raamatukokku.»

See-eest kuldlugeja Ere-Elbe Lepvalts külastab raamatukogu mõni päev lausa kahel korral. «Värskeid lehti ja ajakirju loen kohapeal, eelmiste päevade lehti võtan koju. Raamatuid loen ka usinasti. Enim meeldivad eesti kirjanikud, kes käsitlevad maaelu temaatikat. Linnas olen ainult kümme aastat elanud, linnaelu mulle ei istu,» rääkis nii Valgamaal Kaagjärve sovhoosis kui Põlvamaal Kalevi kolhoosis peaökonomistina töötanud naine.

24. juulil taasavatud raamatukogusse jõudis teenekas vaimuvarahuviline esimesel lahtioleku päeval, 26. juulil. «Irake, kui ilusad ruumid sulle on antud!» ütles ta lähemale astunud direktorile. «See ei olnud ju mingi tegu, kui osa majast oli vaba, aga inimesed olid kitsikuses,» lisas Lepvalts.

«Raamatukogu oli vahepeal ainus koht, kus sai internetis käia,» ütles kuldlugeja Ere-Elbe Lepvalts.

«Elbe on mu kõige parem lugeja. Tal on lai silmaring, mistõttu temaga on alati huvitav rääkida. Oma vaade on tal igale asjale: poliitikale, põllumajandusele, ajakirjandusele,» tunnustas direktor.

«Kellel on teistsugune arvamus kui mul, ega ma temaga vaidlema hakka. Igaühel on õigus oma arvamusele,» täpsustas kuldlugeja.

Lugemisvara katsub direktor tellida igale maitsele. «Mehed tahavad sõjandust, raamatuid metsavendadest, naised loevad Nora Robertsit, Barbara Cartlandi ja Penny Vincenzit. Eriti kuum nimi on just viimati nimetatud autor. Viimase aja menuk on Marju Karini «Naine: otse ja ausalt». Eesti kirjanikest on veel populaarsed Marje Ernits, Heli Künnapas, Helju Pets, Mihkel Raud ja jätkuvalt Erik Tohvri. Kõige nõutum on aga Vahur Afanasjevi «Serafima ja Bogdan».»

Kuigi põhilugejad on vanuses 50+, jõuavad raamatukokku ka noored – valdavalt kohustuslikku kirjandust otsima. Kogu aeg on välja laenutatud Andrus Kiviräha «Tont ja Facebook», enne oli sama menukas tema «Kaka ja kevad». «Markus Saksatamme teoseid loevad nad ka heameelega.»

Kuna Kruusla tegeleb vabatahtlikuna ka kodutütardega, on nemad juba harjunud eestvedajaga kohtumise järel raamatuid võtma. «Need tüdrukud loevad päris hästi. Leiavad e-kataloogist Urram kõik huvipakkuva üles.»

Remont tõi kaasa väga palju tööd

Remondiga alustas Raveko OÜ mais ja lõpetas jaanipäevaks. «Siin oli ikka väga palju tööd. Alguses öeldi, et seinad pahteldada ja kõik, aga vaja oli ka uusi põrandaid. Ahju jätmine oli vallavanema soov. Kütta on seda täiesti võimalik. Olemas on maakütte võimalus, aga veel seadistamata. Seni oleme õliküttel. Ka vesi tuleb teisest majaosast,» rääkis direktor.

Küll selgus kolides, et internet unustati sisse toomata. «Kaablid isegi olid, aga ühenduskohtasid polnud. Internetita aga ei tee nüüdses raamatukogumaailmas paraku midagi,» sõnas Kruusla.

Kolimisele kulus direktori kogu puhkus. Tagastatavad teosed oli sel ajal võimalik jätta raamatukappi ning kes tahtis laenutada, sai soovitud raamatu samuti sealt kätte.

Ere-Elbe Lepvalts tuletas hea sõnaga meelde sedagi, et raamatukogu oli vahepeal ainus koht, kus sai internetis käia. «Ira õpetas seda kõigile heameelega. Hea on ka, et kui siin vajalikku raamatut ei ole, saab selle Põlgastesse tellida.»

«Raamatukogude vaheline laenutus on aastaid toiminud. Kui keegi soovi avaldab, vaatame kohe kataloogist, kellel on, ja tellime. Olen tellinud nii rahvusraamatukogust kui ka Karksi-Nuia ja Pärnu raamatukogust,» lisas Kruusla.

«Samamoodi käis asi koroona ajal. Kapp on meil märtsikuust, enne oli laenutustoolikene, kust sai soovitud raamatu kätte ja kuhu jäeti läbi loetud teos. 34 aasta jooksul on jäljetult kadunud üksainus terviseraamat,» teadis naine täpselt.

Kui Kruusla 1987. aastal tööle tuli, asus raamatukogu vanas koolimajas. «90ndate alguses kolisime kolmetoalisse korterisse. Seal ei olnud isegi telefoni. Kolimise ajal hakkas veel vihma sadama, raamatud said märjaks. Paljud tuligi hiljem maha kanda. Seejärel kolisime uue koolimaja sellesse tiiba, kus praegugi asume, aga hoopis teistesse ruumidesse. 2002. aastal läksime maja teise tiiba ja nüüd siis uuesti tagasi. Loodame, et siin oleme pikemalt,» avaldas kauaaegne kultuuritöötaja.