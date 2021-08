Kaagjärve mõisapidu toob roosiaeda Anne Veski

„Suvisest roosiaia peost on saanud südamelähedane tava, mis toob üheks mõisaaeda palju ilusaid inimesi ja hea tuju ning annab meile võimaluse oma uksed avada ja näidata, millised arengud on mõisas aasta jooksul aset leidnud,“ rääkis Kaagjärve mõisapreili Maritta Pillaroo. „Püüame oma külalisi iga kord üllatada ja midagi uut pakkuda, tänavuse peo täheks on Anne Veski, kes annab kontserdi õitsvate rooside vahele rajatud erilisel laval.“