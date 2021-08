Nõuni triatlon võlus taas väikesi ja suuri

Oma vanuserühmas võitsid seekord Robert Raak, Ida Vahrušev, Johannes Rohiväli, Helena Klamas, Ardy Utar, Egle Liivamägi, Tatjana Mannima, Lembit Uibo ja Toomas Reinsalu.

«Järjekordselt leidis tõestust, et ilmataat on spordilembene. Kui nädal otsa kallas tihti nagu oavarrest, siis 1. augusti hommikul säras triatlonil ümber Nõuni järve päike,» ütles korraldaja, Nõuni kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks.

Ta lisas, et traditsioon sai alguse 18 aastat tagasi. «Tookordne Nõuni maanaiste selts koostöös Palupera P-rühmaga pani alguse vahvale sportlikule tegevusele koos peredega. Selts on lõpetanud tegevuse ja P-rühm läinud oma teed, aga triatlon jäänud,» rääkis ta. «Nagu kirjutas aastaid tagasi üks osalenu: «Nõuni triatlon on rahvaspordiüritus, milleks treenimisel ei pea loobuma sünnipäevatordist või kulutama raha spordiklubi aastakaardile. Osalemiseks on vaja tunda vaid Nõuni järve kutset.»»

Viksi sõnul on aastate jooksul mõnigi jõudnud kasvada tilluduatlonil osalejast neidude klassi võistlejaks. «Tollased poisteklassi võistlejad tulevad juba oma lastega. See ongi tore, et võit pole kõige tähtsam, vaid koos lapsega finišeerimine.»

Ta lisas, et võistluspinge oli tõepoolest laes. «Esimesed võistlejad, just need pluss-miinus kümme aastat, olid kurguni vees juba viis minutit enne stardipauku ja ootasid kannatamatult, millal saaks võistlustulle tormata. Nunnumeeter teeb ikka mitu tiiru, kui stardijoonel võtavad kohad sisse kõige pisemad tilluduatlonil osalejad.»

Väsinud lihastele kosutuseks olid saadaval hommikusoojad pirukad ja kohupiimakook. Kõigile jätkus nii medaleid, diplomeid kui auhinnatekilt kingitusi.