Kalmer Sarv: vaktsineerimine on vanemate ja lapse vaheline kompromiss

Terviseameti peadirektor kuulutas juba 14. juulil pressikonverentsil Covid-19 olukorra kohta Eestis, et kolmas laine on alanud ja praeguse nakatumise tõusu põhjustab deltatüve levik. Seetõttu käib arutelu, kuivõrd tuleks kooliõpilasi koroonaviiruse vastu vaktsineerida ja kuidas seda teha.

Kui sotsiaalministeeriumi asekantsler märkis, et teismeliste vaktsineerimine pole riigile prioriteet, siis haridus- ja teadusminister seda lähenemist ei toeta. Ta ütles: «Meil on vaktsiinid, mis on alates 12. eluaastast noortele ekspertide hinnangul turvalised ja tervise kaitsmiseks tõhusad.»